انت الان تتابع خبر صفقة مارسينيو والأهلي.. النادي الياباني عامل قفلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي إبراهيم المنيسي، عن تفاصيل جديدة في صفقة مارسينيو والأهلي، بعد أن طالت مدة المفاوضات وقلق كبير من قبل الجماهير الحمراء لإمكانية فشل الصفقة.صفقة مارسينيو وصلت لمرحلة متقدمة، بعد موافقة اللاعب البرازيلي على ارتداء قميص الأهلي، وقيامه بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء عبر البريد الإلكتروني.

وأوضح المنيسي أن نادي كاوساكي الياباني، يريد الحصول على المقابل المادي كامل من أجل حسمن صفقة مارسينيو لصالح الأهلي، ولا يريد الحصول على أموال في شكل دفعات مالية.

وشدد المنيسي على أن النادي الأهلي وصل للمبلغ الذي يستطيع أن يفي به ويقدمه للنادي الياباني في صفقة مارسينيو وأن هناك مفاوضات قوية من الأهلي في الوقت الحالي لحسم الصفقة.

أحد عوامل تأخر الصفقة أيضا هو اقتراب الدوري الياباني من النهاية، حيث يتواجد فريق كاوساكي في المركز الثاني.

مارسينيو خاض 26 مباراة في الدوري الياباني هذا الموسم، منهم 20 مباراة خاضها من البداية، سجل 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

اللاعب البرازيلي دخل 3 مرات في فريق الأسبوع بالدوري الياباني مع فريق