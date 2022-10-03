الرياضة

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي واتحاد المنستيري.. خليك أول واحد يعرفها

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رياض - احمد صلاح - يقابل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي نظيره فريق اتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32، وذلك لبطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي من المقرر أن يقام بينهم يوم الأحد القادم.

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي واتحاد المنستيري بدوري أبطال إفريقيا

وتبث مباراة الأهلي واتحاد المنستيري بشكل مفتوح على القناة الوطنية التونسية الرياضية، وأيضاً يبث على قناة بي سبورت الناقل الحصري لكل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتعد من أهم المباريات التي تبث المباراة الذي ينتظرها الكثير من المشاهدين في كل مكان.

فوز الأهلي على الحرس الوطني

وفاز الأهلي سابقاً على فريق الحرس الوطني بطل النيجر في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي، وذلك بنتيجة 1/7 بمجموع مباراتين، حيث أنه تعادل في لقاء الذهاب بالنيجر بهدف لكل فريق، وذلك قبل أن يفوز في لقاء الإياب الذي أقيم في القاهرة بـ 6 مقابل هدف
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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