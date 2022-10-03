انت الان تتابع خبر قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي واتحاد المنستيري.. خليك أول واحد يعرفها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقابل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي نظيره فريق اتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32، وذلك لبطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي من المقرر أن يقام بينهم يوم الأحد القادم.
قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي واتحاد المنستيري بدوري أبطال إفريقيا
وتبث مباراة الأهلي واتحاد المنستيري بشكل مفتوح على القناة الوطنية التونسية الرياضية، وأيضاً يبث على قناة بي سبورت الناقل الحصري لكل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتعد من أهم المباريات التي تبث المباراة الذي ينتظرها الكثير من المشاهدين في كل مكان.