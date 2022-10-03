انت الان تتابع خبر قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي واتحاد المنستيري.. خليك أول واحد يعرفها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقابل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي نظيره فريق اتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32، وذلك لبطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي من المقرر أن يقام بينهم يوم الأحد القادم.

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي واتحاد المنستيري بدوري أبطال إفريقيا