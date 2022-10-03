انت الان تتابع خبر موعد مباراة ليفربول القادمة أمام رينجرز الاسكتلندي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2022، عندما يلتقي نظيره رينجرز الاسكتلندي الهولندي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.ويلعب ليفربول مع رينجرز في الجولة الثانية من دور المجموعات غداً الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر2022، على أرضية ملعب آنفيلد، حيث تضم المجموعة الأولي كلا من ليفربول ونابولي وأياكس ورينجرز.

موعد مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا :