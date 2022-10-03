انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. لكل محبي الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث كل عشاق الساحرة المستديرة حالياً عن جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة 3 أكتوبر 2022، وذلك في البطولات والدوريات بجميع أنحاء العالم، وتهدأ الوتيرة الخاصة بالمباريات، وتتراجع العديد من المباريات مع نهاية منافسات عطلة الأسبوع في أوروبا.
جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها
وبالرغم من هدوء الكثير من المباريات في أوروبا، إلا أن كرة القدم لا تتوقف وتقام الكثير من المباريات في العديد من البطولات الأوروبية، وبالتحديد الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والإسباني، وسوف يتم اختتام مباريات الجولة التاسعة من المنافسات في الدوري الإنجليزي بأن يتم إقامة واحدة ويحل نوتيجهام فورست ضيف على ليستر سيتي، والجدول هو:
الدوري الإنجليزي الجولة التاسعة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ليستر سيتي – نوتنجهام فورست
|21:00 مصر
22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني الجولة السابعة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|رايو فاييكانو – إلتشي
|21:00 مصر.
22:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD
الدوري الإيطالي الجولة الثامنة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|هيلاس فيرونا – أودينيزي
|20:45 مصر.
21:45 السعودية
|AD SPORTS Premium