وأيضاً حرص مرتضى منصور على الحديث عن أزمة قرار اتحاد كرة السلة بخصوص اعتماد عقد أنس أسامة مع نادي الاتحاد السكندري بعدما وقع إلى الزمالك، وأوضح أنه يعمل على حل الأزمة مع محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري وهو بعيداً عن اتحاد كرة السلة.

انت الان تتابع خبر حقيقة خناقة شيكابالا مع فيريرا في الزمالك.. الخلاصة كلها من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي محمد فاروق بالكشف عن حقيقة خناقة شيكابالا مع فيريرا في الزمالك، وهي من أكثر الأخبار التي انتشرت مؤخراً على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة اليوم.

وتحدث الإعلامي محمد فاروق من خلال برنامج البريمو على قناة تن الفضائية، قائلاً “شيكابالا يعاني من نزلة برد شديدة خلال الفترة الحالية، وفضَّل الجهاز الفني منحه راحة سليبة حتى يتعافى من إصابته، ولا توجد أي أزمات بين “شيكابالا” والجهاز الفني بقيادة فيريرا، وعلاقة الثنائي جيدة، ولا أساس من الصحة للأنباء التي ترددت في هذا الشأن”.

وخشر شيكابالا لاعب الزمالك في استفتاء الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” لأفضل لاعب خط وسط هجومي في أفريقي، وهذا أثناء الـ 10 سنوات من 2010 لـ 2020، وجاء في المركز الثاني باستفتاء الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”.