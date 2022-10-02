سيتي يذل يونايتد بسداسية في ديربي مانشستر
ألحق فريق مانشستر سيتي هزيمة ساحقة بمضيفه مانشستر يونايتد 6-3، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.
ووقع على سداسية السيتي فيل فودين بالهاتريك في الدقائق (8- 44- 73) وهاتريك آخر لإيرلينغ هالاند في الدقائق (34- 37- 64)، بينما سجل ثلاثية مانشستر يونايتد أنتوني في الدقيقة (56) وأنتوني مارسيال في الدقيقتين (84- 90 من ركلة جزاء).
وأصبح رصيد سيتي 20 نقطة من 8 مباريات ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، بينما بقي يونايتد في المركز السادس برصيد 12 نقطة وتوقفت سلسلة من 4 انتصارات متتالية.
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