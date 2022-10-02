انت الان تتابع خبر صفقة الأهلي الجديدة.. مقابل 1.5 مليون دولار وشوبير يزيح النقاب عنها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد شوبير بالكشف عن صفقة الأهلي الجديدة، وموقف مارسيتهو دا سيلفا لاعب فريق كاواساكي الياني من ارتداء تي شيرت الأحمر في الفترة القادمة، وتعد من أبرز الصفقات الحالية التي يتم الاتفاق عليها في النادي.

وتحدث شوبير في تصريحات إذاعية قائلاً “الأهلي حسم كل الاتفاقات مع اللاعب البرازيلي، ويفصله بعض الرتوش الأخيرة في الصفقة، والفري الياباني في طريقة إلى الموافقة على أول عرض للنادي الأهلي، ولكنه طمع في رقم إضافي والأهلي يحاول أن يحسم الصفقة.

وأستطرد قائلاً “البرازيلي مارسينهو يرغب بشدة في خطوة ارتداء قميص النادي الأهلي، من المقرر أن تحسم الصفقة مقابل مليون و500 ألف دولار، وبالمناسبة هذا الرقم يعتبر جيد خاصة أن فريق أنبي طلب 23 مليون جنيه للموافقة على بيع مصطفى شلبي للأهلي”.