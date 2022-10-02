برشلونة يتصدر مؤقتاً.. وأتلتيكو ينتصر

برشلونة يتصدر مؤقتاً.. وأتلتيكو ينتصرانتزع برشلونة صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم مؤقتاً، بفوزه على مضيفه ريال مايوركا 1-صفر، في المرحلة السابعة، فيما استعاد أتلتيكو مدريد سكة الانتصارات بتغلبه على مضيفه إشبيلية بثنائية نظيف.

ويعتبر هذا هو الفوز السادس توالياً لبرشلونة هذا الموسم، منها أربعة خارج أرضه، بعدما استهل مغامرته في "لا ليغا" بتعادل سلبي أمام رايو فاليكانو، فتصدر الترتيب مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يستقبل أوساسونا في أبرز مباريات اليوم الأحد.

في المقابل، مُني مايوركا بخسارته الثالثة مقابل فوزين وتعادلين وبقي في المركز العاشر، علماً أن رجال المدرب المكسيكي خافيير أغيري كانوا سقطوا أمام ريال مدريد 1-4.

وعاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه إشبيلية 2-صفر.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 13 نقطة بفوزه الرابع هذا الموسم، وتقدم الى المركز الخامس مؤقتا، مستفيداً من تعادل قادش سلباً مع فياريال المتراجع الى المركز السادس مع 12 نقطة.

وفاز بلد الوليد على مضيفه خيتافي 3-2.