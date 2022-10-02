جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. اعرف عشان ميفوتكش أي ماتش

رياض - احمد صلاح - جميع عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وفي الصدارة قمة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وأيضاً ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، ويريد متابعتها عدد كبير من الأشخاص باستمرار.
جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد- الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.
ليدز يونايتد أمام أستون فيلا- الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إسبانيول أمام فالنسيا- الساعة 2 عصرا على قناة beIN Sports Connect.
سيلتا فيجو أمام ريال بيتيس- الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports Connect.
جيرونا أمام ريال سوسييداد- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports Connect.
ريال مدريد أمام أوساسونا- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
لاتسيو أمام سبيزيا – الساعة 12:30 ظهراً.
سامبدوريا أمام مونزا- الساعة 3 عصراً.
ليتشي أمام كريمونيزي- الساعة 3 عصراً.
ساسولو أمام ساليرنيتانا- الساعة 3 عصراً.
أتلانتا أمام فيورنتينا – الساعة 6 مساء.
يوفنتوس أمام بولونيا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1.
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هيرتا برلين أمام هوفنهايم – الساعة 3:30 مساء.
شالكة أمام أوجسبورج- الساعة 5:30 مساء.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لوريان أمام ليل- الساعة 1 ظهراً.
موناكو أمام نانت- الساعة 5:05 مساء على قناة beIN Sports Connect.
لانس أمام ليون- الساعة 8:45 مساء.
مواعيد مباريات الدوري التركي
ألانيا سبور أمام جيرسونسبور- الساعة 1:30 ظهراً.
بشتكاش× فناربخشة- الساعة 7 مساء.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الفيحاء أمام الشباب- الساعة 5:20 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD.
الهلال أمام التعاون- الساعة 5:20 مساء على قناة SSC1 HD.