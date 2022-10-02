انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. اعرف عشان ميفوتكش أي ماتش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جميع عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وفي الصدارة قمة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وأيضاً ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، ويريد متابعتها عدد كبير من الأشخاص باستمرار.

جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها