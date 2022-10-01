اتفرج- انت الان تتابع خبر اخبار النادي الاهلي .. الكشف عن حقيقة ضم يوسف البلايلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من عشاق المارد الأحمر داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي عن اخبار النادي الاهلي ، خلال الساعات الماضية لمتابعة آخر تطورات الصفقات الجديدة التي يعقدها المراد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية..وتشير اخبار النادي الاهلي، أن مجلس إدارة المارد الأحمر بقيادة محمود الخطيب لا يفكر مطلقاً في ضم الدولي الجزائري يوسف البلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد قيام نادي بريست الفرنسي بفسخ تعاقده مع اللاعب خلال الفترة الماضية بعد خلافات نشبت بينه وبين المدير الفني للفريق بعد مباراة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وأوضحت الأخبار أن الأهلي البلايلي ليش ضمن المرشحين لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الوقت الحالي.