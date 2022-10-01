وفاة الدولي السعودي السابق الزيلعي عن عمر 35 عاما

نعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، الدولي السابق، خالد الزيلعي، لاعب فريق النصر سابقا، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 35 عاما.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، على موقع "توتير" برقية تعزية في وفاة النجم الدولي السابق خالد الزيلعي، الذي عانى من مرض نادر استمر لمدة تجاوزت العامين.

كما نشر الحساب الرسمي لنادي النصر، على موقع "تويتر" بيانا جاء فيه: "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن خالد الزيلعي.

تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".



ولد خالد الزيلعي يوم 16 ماي 1987 في مدينة "أبها" السعودية، وبدأ مسيرته في عالم كرة القدم مع نادي أبها، كلاعب جناح، وتم تصعيده للفريق الأول في 2007، قبل أن يرحل إلى النصر عام 2009.

وفاز الزيلعي مع النصر بلقبين للدوري السعودي وآخر لكأس ولي العهد، مسجلا 9 أهداف وصانعا 15 خلال 75 مباراة، طبقا لموقع "ترانسفير ماركت".

وفي عام 2015، انضم الزيلعي إلى صفوف نادي التعاون على سبيل الإعارة، ثم تنقل بعد ذلك بين أندية الفيصلي، الباطن الرائد، أبها الذي حقق معه دوري الدرجة الأول في 2019، ثم العين، والذي لم يكمل معه مسيرته بسبب مرضه.

وعلى صعيد المنتخب السعودي، شارك الزيلعي في 8 مباريات بين عامي 2010 و2013، وسجل هدفا وحيدا بقميص "ألأخضر".

وكان خالد الزيلعي أعلن في عام 2020، عدم قدرته على استكمال لعب كرة القدم بسبب إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.

هذا المرض نادر ومجهول الأسباب طبيا، بحسب "تغريدة" سابقة للاعب نفسه عبر حسابه على موقع "تويتر".

وطبقا لتقرير نشره موقع "mayoclinic" الطبي، فإن التصلب الجانبي الضموري (ALS) هو مرض متقدم في الجهاز العصبي يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي مسببًا فقدان التحكم في العضلات.

ولا يعلم الخبراء سبب الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، لكنه قد يكون نتيجة بعض الحالات الموروثة.

وغالبا ما يبدأ مرض التصلب الجانبي الضموري بنفضان العضلات وضعف في الأطراف أو حديث مشوش، كما أنه يؤثر على التحكم في العضلات اللازمة للحركة، والتحدث، والأكل، والتنفس، ولا يوجد علاج لهذا المرض.

المصدر: وكالات