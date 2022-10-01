انت الان تتابع خبر موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تنطلق اليوم السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر 2022، الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يعلب له نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح مع نظيره برايتون على أرضية آنفيلد معقل الريدز.ويسعى محمد صلاح ورفاقه تحقيق الفوز على برايتون من أجل المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي خاصة انتهاء فترة التوقف الدولي الماضية..

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي :