انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. في البطولات الأوروبية والدوري السعودي لعشاق الكرة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نقدم لكم اليوم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية السبت 1 أكتوبر 2022، وترجع بطولة الدوري السعودي للمحترفين من جديد، وترجع معه الإثارة المتعارف عليها، وتتواصل المباريات الخاصة بالجولة الخامسة من الموسم اليوم.
جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في كل الدوريات
وسوف تقام 4 مباريات اليوم السبت 1 أكتوبر في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وتسعي كل الفرق لتحقيق الفوز الكبير بغرض انطلاق الموسم بشكل مثالي، وسوف تجمع المباراة الأولى بين الرائدة والعدالة، وسوف يستضيف ضمك الطائي والخليج الباطن والوحدة الاتفاق.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|لايبزيج – بوخوم
|15:30 مصر، 16:30 السعودية
|–
|فرايبورج – ماينتس
|15:30 مصر، 16:30 السعودية
|–
|كولن – بوروسيا دورتموند
|15:30 مصر، 16:30 السعودية
|beIN Sports HD 3
|آينتراخت فرانكفورت – أونيون برلين
|15:30 مصر، 16:30 السعودية
|–
|فولفسبورج – شتوتجارت
|15:30 مصر، 16:30 السعودية
|–
|فيردر بريمن – بوروسيا مونشنجلادباخ
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports HD 3
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|آرسنال – توتنهام
|13:30 مصر، 14:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|بورنموث – برينتفورد
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|–
|كريستال بالاس – تشيلسي
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|فولهام – نيوكاسل
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|ليفربول – برايتون
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|ساوثامبتون – إيفرتون
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|–
|وست هام – وولفرهامبتون
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|قادش – فياريال
|14:00 مصر، 15:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD
|خيتافي – بلد الوليد
|16:15 مصر، 17:15 السعودية
|beIN Sports 1 HD
|إشبيلية – أتلتيكو مدريد
|18:30 مصر، 19:20 السعودية
|beIN Sports 1 HD
|ريال مايوركا – برشلونة
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الرائد – العدالة
|18:30 السعودية، 17:30 مصر
|شاهد VIP
|ضمك – الطائي
|18:30 السعودية، 17:30 مصر
|شاهد VIP
|الخليج – الباطن
|21:00 السعودية، 20:00 مصر
|شاهد VIP
|الوحدة – الاتفاق
|21:00 السعودية، 20:00 مصر
|شاهد VIP
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نابولي – تورينو
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|Starz Play App
|إنتر – روما
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|Starz Play App
|إيمبولي – ميلان
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|Starz Play App