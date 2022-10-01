الرياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. في البطولات الأوروبية والدوري السعودي لعشاق الكرة

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رياض - احمد صلاح - نقدم لكم اليوم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية السبت 1 أكتوبر 2022، وترجع بطولة الدوري السعودي للمحترفين من جديد، وترجع معه الإثارة المتعارف عليها، وتتواصل المباريات الخاصة بالجولة الخامسة من الموسم اليوم.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في كل الدوريات

وسوف تقام 4 مباريات اليوم السبت 1 أكتوبر في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وتسعي كل الفرق لتحقيق الفوز الكبير بغرض انطلاق الموسم بشكل مثالي، وسوف تجمع المباراة الأولى بين الرائدة والعدالة، وسوف يستضيف ضمك الطائي والخليج الباطن والوحدة الاتفاق.
المباراة الموعد القناة الناقلة
لايبزيج – بوخوم 15:30 مصر، 16:30 السعودية
فرايبورج – ماينتس 15:30 مصر، 16:30 السعودية
كولن – بوروسيا دورتموند 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3
آينتراخت فرانكفورت – أونيون برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية
فولفسبورج – شتوتجارت 15:30 مصر، 16:30 السعودية
فيردر بريمن – بوروسيا مونشنجلادباخ 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3
 
المباراة الموعد القناة الناقلة
آرسنال – توتنهام 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
بورنموث – برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية
كريستال بالاس – تشيلسي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium
فولهام – نيوكاسل 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium
ليفربول – برايتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
ساوثامبتون – إيفرتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية
وست هام – وولفرهامبتون 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
 
المباراة الموعد القناة الناقلة
قادش – فياريال 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports 1 HD
خيتافي – بلد الوليد 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports 1 HD
إشبيلية – أتلتيكو مدريد 18:30 مصر، 19:20 السعودية beIN Sports 1 HD
ريال مايوركا – برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD
المباراة الموعد القناة الناقلة
الرائد – العدالة 18:30 السعودية، 17:30 مصر شاهد VIP
ضمك – الطائي 18:30 السعودية، 17:30 مصر شاهد VIP
الخليج – الباطن 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP
الوحدة – الاتفاق 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP
المباراة الموعد القناة الناقلة
نابولي – تورينو 15:00 مصر، 16:00 السعودية Starz Play App
إنتر – روما 18:00 مصر، 19:00 السعودية Starz Play App
إيمبولي – ميلان 20:45 مصر، 21:45 السعودية Starz Play App
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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