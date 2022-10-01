انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. في البطولات الأوروبية والدوري السعودي لعشاق الكرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقدم لكم اليوم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية السبت 1 أكتوبر 2022، وترجع بطولة الدوري السعودي للمحترفين من جديد، وترجع معه الإثارة المتعارف عليها، وتتواصل المباريات الخاصة بالجولة الخامسة من الموسم اليوم.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في كل الدوريات

وسوف تقام 4 مباريات اليوم السبت 1 أكتوبر في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وتسعي كل الفرق لتحقيق الفوز الكبير بغرض انطلاق الموسم بشكل مثالي، وسوف تجمع المباراة الأولى بين الرائدة والعدالة، وسوف يستضيف ضمك الطائي والخليج الباطن والوحدة الاتفاق.