انت الان تتابع خبر أول تعليق من حلمي طولان على اتهام ابنه بقضية فيرومنت: الكلام يدبح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاء أول تعليق من حلمي طولان على اتهام ابنه بقضية فيرومنت بمثابة صدمة للجميع، وهي من القضايا الشهيرة الي تورط فيها عدد كبير من أبناء المشاهير، وأثارت ضجة كبيرة في الوقت الحالي.

وتحدث حلمي طولان في حوار له مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج “بالخط العريض” الذي يتم عرضه على قناة الحياة الفضائية، قائلاً “كانت أزمة وصدمة كبيرة لي خصوصاً أنني أثق في ابني وعارف هو متربي إزاي، كل ما له علاقة بالتحريات لم يكن له علاقة بابني، أنا اطلعت على التحريات بنفسي، مكنش في ذكر لابني نهائي في أي شيء يخص القضية”.

واستكمل قائلاً “كنت واثق في ابني تماما، وابني مكنش متواجد في الواقعة باعترافات البنت نفسها، والحمد لله أول اسم اترفع من قائمة الممنوعين من السفر كان ابني، والنيابة قالت لا وجه لإقامة الدعوى، يعني مفيش قضية من الأساس”.

وانهي حديثة قائلاً “الناس كانت مكسوفة تكلمني في الموضوع، وأنا رحت لرئيس النادي، وقدمت اعتذاري عن عدم استكمال مهمتي مع الفريق، لرفع الحرج عن النادي، ولكن الإدارة رفضت، ووقفت بجانبي، السوشيال ميديا قاسية جدًا، وأتمنى أن كل واحد بيكتب يتأنى ويتحرى الدقة، لأن هذا الكلام يدبح ويجرح ويقتل”.