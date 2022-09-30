برشلونة يدرس التجديد لديباي
يدرس نادي برشلونة، تجديد تعاقده مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، لمدة عام واحد.
وذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن النادي الكاتالوني يرغب في أن يجدد عقد ديباي لعام واحد، لينتهي في صيف 2024 بدلاً من 2023.
وذلك بعد أن كان اللاعب صاحب الـ 28 عاماً، قريب جداً من مغادرة النادي الكاتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
مع العلم أن ديباي انضم للبارسا في صيف 2021، بعد أن انتهى عقده مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي.
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