نيوكاسل يتعاقد مع جارانغ كول
كشف نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة أنه وافق على التعاقد مع المهاجم الأسترالي الدولي الشاب جارانغ كول لاعب سنترال كوست مارينرز المنافس في الدوري الأسترالي للعبة.
وسينضم كول (18 عاما) الذي أحرز أربعة أهداف للنادي الأسترالي في الموسم الماضي إلى نيوكاسل يونايتد الذي يقوده المدرب إيدي هاو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2023.
ولم يكشف النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة.
وقال كول في بيان: خلال طفولتي في أستراليا كان الدوري الإنجليزي الممتاز أهم بطولة بالنسبة للجميع.. لكن أحدا لم يتوقع الوصول لهذا المستوى المرتفع.
وتابع: وصولي لهذا المستوى ووجودي في هذا الوضع شيء رائع.
وشارك كول في أول مباراة دولية مع منتخب أستراليا خلال فوز الفريق 2-صفر على نيوزيلندا الأحد الماضي عندما شارك بديلا لأحد زملائه وقدم أداء متميزا وشارك في تهيئة الهدف الثاني لفريقه.
ويتوقع أن يكون كول أيضا ضمن تشكيلة أستراليا في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في نوفمبر.وكالات
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