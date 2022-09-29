انت الان تتابع خبر خط هجوم الأهلي نار النار.. سافيو ومارسينهو وفوفانا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقترب الأهلي من حسم صفقة البرازيلي مارسينهو، لاعب فريق كواساكي فرونتالي الياباني، والذي يمتلك مهارات عالية وأرقام تهديفية رائعة.التقارير أشارت أن مارسينهو قام بالتوقيع على عقود انضمامه للأهلي عبر البريد الألكتروني، وأنه سيحضر للقاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي والانضمام بشكل رسمي للقلعة الحمراء.

صفقة الأهلي المرتقبة، قام بتسجيل 13 هدف وصنع 8 في 48 مباراة مع فريقه الياباني في الموسم الماضي.

كما كشفت تقارير عن اقتراب الأهلي من التعاقد مع المهاجم الإيفواري دافيد فونانا، قادماً من فريق مولده النرويجي وسيتم قيده تحت السن، لأن عمره لم يبلغ 21 عام.

وفي حال تأكد التقارير وتعاقد الأهلي مع الصفقتين، فأنه سيملك خط هجوم ناري بعد أن تعاقد سابقاً مع البرازيلي برونو سافيو.

خط هجوم الأهلي المحتمل في الموسم الجديد سيتكون من سافيو، مارسينهو وفونانا، بالإضافة لتواجد العديد من العناصر الهجومية في الفريق مثل محمد شريف، شادي حسين، حسام حسن، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، زياد طارق، محمود كهربا، بيرسي تاو.