انت الان تتابع خبر صفقات الزمالك الجديدة.. شوبير فجر مفاجأة من العيار الثقيل حول 4 عروض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الإعلامي أحمد شوبير على الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة، وما زال حتى الآن مستقبل محمود علاء مدافع نادي الزمالك غامض، وذلك بعد التأكد بنسبة كبيرة رحيلة عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأما عن محمود علاء فهو كان قريب كثيراً من الانتقال لشباب الأهلي الإماراتي، ولكن أن الأخير تعاقد مع جايسون دينايير المدافع البلجيكي في صفقة انتقال حر، وهو قادم من أولمبيك ليون الفرنسي أمس الأربعاء.

وكتب شوبير تغريده على تويتر خاصة بمستقبل محمود علاء مع نادي الزمالك، وقال “محمود علاء يحسم موقفه اليوم من عروض الإعارة فأمامه 4 عروض داخليه يفاضل بينها”، والتقارير اكدت اقتراب محمود علاء من الانضمام لبيراميدز في الميركاتو الصيفي، وعاني من الابتعاد من تشكيلة الزمالك الأساسية في الفترة الأخيرة الماضية.