راتب محمد صلاح بعد قرار الضرائب البريطانية.. زاد اكتر من 25 مليون جنيه

انت الان تتابع خبر راتب محمد صلاح بعد قرار الضرائب البريطانية.. زاد اكتر من 25 مليون جنيهوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاء قرار الحكومة البريطانية بخفض نسبة الضرائب لمرتفعي الدخل، في صالح الفرعون المصري محمد لاعب فريق ليفربول، وهي من أكثر الأشياء التي استفاد منها كثيراً في الساعات الأخيرة الماضية.

ووزير المالية البريطاني كواسي كواتينج كان قد أعلن عن توحيد شرائح الضرائب عند 40% لكل مرتفعي الدخل بدلاً من 45%، وطبقاً إلي صحيفة ديلي ميل إن قرار الحكومة البريطانية بخفض نسب الضرائب لكل مرتفعي الدخل، وهذا ما نتج عنه زيادة راتب محمد صلاح السنوي مع ليفربول قدرها يصل لـ 1.3 مليون جنيه إسترليني “وهو ما يعادل مصري 28 مليون جنيه مصري تقريباً”.

ولم يقوم نادي ليفربول بالإعلام عن راتب محمد صلاح بعد تجديد عقد محمد صلاح في شهر يوليو الماضي، وطبقاً إلى التقارير الصحفية أن محمد صلاح يحصل على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً أي ما يصل لـ 19.2 مليون جنيه إسترليني بشكل سنوي.