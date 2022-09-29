انت الان تتابع خبر محمد صلاح وهالاند.. أغلى 10 لاعبين غائبين عن كأس العالم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رصد موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، قائمة أغلى 10 لاعبين غائبين عن كأس العالم بقطر ، وجاء على الصدارة الثنائي، النرويجي أيرلنج هالاند نجم مانشستر سيتي والمصر يمحمد صلاح نجم ليفربول.هالاند تصدر قائمة أغلى 10 لاعبين غائبين عن كأس العالم، وقيمته السوقية 150 مليون يورو، بعد فشل منتخب بلاده في الوصول للمونديال القطري.

ثم جاء محمد صلاح في المرتبة الثانية لقائمة أغلى 10 لاعبين غائبين عن كأس العالم، حيث بلغت قيمته السوقية 90 مليون يورو، ولم يتمكن صلاح من الوصول مع الفراعنة للمونديال الذي يقام للمرة الأولى في الوطن العربي.

قائمة أغلى 10 لاعبين غائبين عن كأس العالم