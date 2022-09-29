بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن عودة المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة الغائب عن الملاعب منذ بداية سبتمبر بداعي إصابة في فخذه، الى التمارين مع فريقه وسيكون جاهزًا للمشاركة في منافسات الدوري الاسباني نهاية الأسبوع.
وقال بنزيمة في حديث خاص مع موقع النادي الملكي "أشعر بحالة جيدة وأنا سعيد بالعودة إلى الفريق.. أتطلع قدمًا لمباراة الأحد" ضد ضيفه أوساسونا.
وأضاف المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية هذا العام: "قمت بالكثير من التمارين الخاصة باللياقة البدنية.. لم ألمس الكرة.. لقد تدربت لأول مرة اليوم.. لقد قمت بالكثير من تمارين الجري والقوة في مراكز التدريب خلال الأيام القليلة الماضية.. قمت بالتمارين في المنزل أيضًا".
ويشار إلى أن بنزيمة غاب عن المنافسات منذ تعرضه لإصابة في فخذه الايمن خلال فوز ريال مدريد على مضيفه سلتيك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا بداية الشهر، ما حرمه من دربي العاصمة ضد مضيفه أتلتيكو في الدوري (فاز ريال 2-1) والنافذة الدولية مع منتخب بلاده الذي فاز على النمسا وخسر ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.
ويتصدر ريال مدريد الدوري بالعلامة الكاملة بستة انتصارات من ست مباريات.
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