انت الان تتابع خبر الان ŇÔŴ لحظة بلحظة|| بمشاركة الاساسيين.. اهداف مباراة الاهلي وطلائع الجيش الودية اليوم 2022-09-29|| بث مباشر نتيجة مباراة الاهلي وطلائع الجيش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نعرض لكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج اهداف مباراة الاهلي وطلائع الجيش الذي ستلعب اليوم وستجمع بين الثنائي في اطار استعدادت كلاً منهما لإنطلاقة الدوري المصري التي ستكون يوم 16 من شهر اكتوبر المقبل، بالإضافة إلي اننا سنعرض نتيجة مباراة الاهلي وطلائع الجيش لحظة بلحظة من خلالنا حيث سنوفر نقل كتابي لها وسنعرض اهدافها بعد انتهاء اللقاء مباشرة في حال إذاعة المواجهة بقرار من الجهاز الفني، او تصوريها عبر التليفون من المراسلين الذي سيكونوا متواجدين في ارض الملعب، ونقدم إليكم في السطور المقبلة تقرير كامل ومفصل بخصوص مباراة الاهلي الودية اليوم.

اهداف مباراة الاهلي وطلائع الجيش الودية

ينهي الاهلي مبارياته الودية التي بدأها في شهر سبتمبر الجاري خاصة مع قدوم الجهاز الفني الجديد بقيادة الالماني كولر، بمواجهة طلائع الجيش الذي من المقرر بأن تلعب اليوم الخميس علي ارضية ملعب السلام، حيث لعب الاحمر مواجهتين علي ملعب مختار التتش مقر الفريق، الاولي كانت امام بتروجيت وفاز فيه 5/1، والثانية اللقاء الذي عقد الاسبوع الماضي امام اسوان وكانت مواجهة فنية قوية بشهادة الاشخاص التي كانت تتواجد في مدرجات التتش وشاهدت اللقاء، وفيها فاز الاهلي بصعوبة بهدفين مقابل هدف وحيد، وننتظر اليوم لقاء قوي ايضاً امام الطلائع.

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فيديو اهداف مباراة الاهلي وطلائع الجيش

كشفت قناة الاهلي الفضائية بأن مارسيل كولر رفض نقل مباراة الاهلي وطلائع الجيش علي اي قناة، لكنه سمح بتسجيلها وعرضها تلفزيونياً في وقت لاحق سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة، ويأتي ذالك برغبة المدرب الالماني في فرض السيطرة والحظر الاعلامي علي لاعبيه، للتركيز في التدريبات فقط في الايام الحالية والعمل علي الاستعداد بشكل جيد لمواجهة الاتحاد المنستيري المقبلة التي ستكون في دور الـ 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا، وستكون اول اللقاءات الرسمية التي سيخوضها المارد الاحمر بالموسم الجديد، بالإضافة إلي كونها اول تحدي لكولر وسيكون مطالب بالفوز ولا بديل عن ذالك.

بث مباشر نتيجة مباراة الاهلي وطلائع الجيش

عقد كولر جلسة مع لاعبي الاهلي الدوليين الذي عادوا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية امس الاربعاء، بعد انتهاء التوقف الدولي، ولم يعرف احد تفاصيل الجلسة الذي جمعت بينهم لكن متوقع بأنها كانت لمعرفة تفاصيل تدريبهم في الايام الماضية اثناء تواجدهم مع منتخب بلادهم والاطمئنان علي حالتهم الصحية، حيث خاض اللاعبين تدريبات استشفائية في الجيم، ومتوقع بأن يشاركوا في جزء من لقاء طلائع الجيش اليوم في الاعداد الآخير في الفترة التحضيرية للفريق للاستعداد للمباريات الرسمية التي ستنطلق في الفترة المقبلة.

كيفية مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش ؟

يفتتح ملعب الأهلي والسلام ابوابه لاستضافة مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر حيث ستنطلق المواجهة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مصر، والساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ولم يتم الاعلان حتي وقتنا الحالي عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها القلعة الحمراء اللقاء، لكن متوقع بأنها ستكون خطة هجومية تشمل الاوراق الاساسية.

نتيجة مباراة الاهلي وطلائع الجيش لحظة بلحظة

سنقوم من خلال موقعنا دوت الخليج بتغطية نتيجة مباراة الاهلي وطلائع الجيش لحظة بلحظة كل ما هو عليك بتحديث المقال من الوقت للآخر لمعرفة النتيجة واهم الاحداث في اللقاء الودي المرتقب من قبل الجماهير الاهلاوية، بجانب نشر التشكيلة الرسمية للفريقين فور الاعلان عنها من قبل المدربين تابعونا.

لم يفصلنا سوي ساعة وحيدة فقط بالتمام والكمال علي انطلاقة فعاليات مباراة الاهلي وطلائع الجيش المرتقبة والمنتظرة بشكل كبير من قبل الجماهير الاهلاوية التي كانت تتمني بأن يتمني السماح بنقل المباراة تلفزيونياً وتكون المباراة الوحيدة بين الثلاثة الودية التي ستنقل لكن لم يوافق كولر علي هذا الامر، لكن نذكركم بأننا سنقوم بتوفير تغطية كتابية للقاء لحظة بلحظة انتظرونا.

انطلقت الان فعاليات مباراة الاهلي وطلائع الجيش اللحظة التي انتظرناها كثيراً وحان الان موعدها، حيث يخوض الاهلي اللقاء بتشكيلة مختلفة بين الاساسيين والعناصر الشابة بجانب بعض من الصفقات الجديدة، بناء علي رغبة المدرب الالماني كولر بإعطاء الجميع فرصة لإثبات قدراتهم لمعرفة الـ 11 لاعب الذي سيعتمد عليهم في موقعة الاتحاد المنستيري المقبلة بأفريقيا، لنتابع سوياً مجريات اللقاء لحظة بلحظة.