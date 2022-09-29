انت الان تتابع خبر صفقات الأهلي الجديدة.. شوبير يعلن أسماء الموقعين رسمياً للأحمر ومفاجآت غير متوقعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن صفقات الأهلي الجديدة والتي شغلت بال عشاق الأحمر في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك يأتي في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق بقوة.

وأكد شوبير أن الأهلي حسم الأمر وانهي الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان وهم ثنائي فريق وادي دجلة، وقال من خلال برنامجه الإذاعي “الأهلي حصل بالفعل على توقيع كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لمدة 5 سنوات مقبلة، واللاعبان قاما بالتصوير بتي شيرت الأهلي تمهيدا للإعلان الرسمي خلال الفترة القليلة المقبلة”.

واستكمل قائلاً “هناك العديد من العروض المحلية القوية المقدمة للحصول على خدمات زياد طارق جناح القلعة الحمراء، طبقاً لحالة مصطفى سعد ميسي في تدريبات الفريق سوف يتم حسم مصير زياد طارق من الرحيل أو البقاء مع الفريق”.