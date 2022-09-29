جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. استمتع النهاردة ماتشات قوية

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رياض - احمد صلاح - أغلقت الستار في الفترة الأخيرة عن فترة التوقف الدولي، وهذا بعدما تم خاضت جميع المنتخبات مباريات ما بين الودية والرسمية في جميع قارات العالم، وتعد من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها جميع عشاق الساحرة المستديرة.

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لكل الفرق