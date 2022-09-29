انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. استمتع النهاردة ماتشات قوية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أغلقت الستار في الفترة الأخيرة عن فترة التوقف الدولي، وهذا بعدما تم خاضت جميع المنتخبات مباريات ما بين الودية والرسمية في جميع قارات العالم، وتعد من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها جميع عشاق الساحرة المستديرة.
جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لكل الفرق
وينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة لاستكمال النشاط على الصعيد الخاص بالدوريات والمسابقات القارية للأندية بدءاً من الأسبوع القادم، وتقام اليوم مباراتان في الجولة الـ 18 من منافسات الدوري الأردني، وسوف يلتقي شباب الأردن ويلعب معاً ضد الجزيرة، ويأتي جدول المباريات كما يلي:
|القنوات الناقلة
|الموعد
|المباراة
|الأردن الرياضية
|6 مساء السعودية
|سحاب أمام شباب الأردن
|الأردن الرياضية
|8:30 مساء السعودية
|معان أمام الجزيرة.