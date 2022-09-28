انت الان تتابع خبر كأس العالم لأندية كرة اليد.. معلومات كتيرة عن سوبر جلوب بعد اكتمال المتأهلين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الفريق الأول ركة اليد رجال في نادي الترجي التونسي بالنجاح في حجز مقعده بين المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية كرة اليد “سوبر جلوب”، ويعتبر الترجي التونسي هو آخر الفرق المتأهلة إلى البطولة بعدما فاز أمس على الزمالك في نهائي البطولة العربية لكرة اليد، وذلك بنتيجة 28/29 في مدينة الحمامات التونسي، وتبدأ البطولة بمشاركة 12 فريق من جميع دول العالم.

معلومات كثيرة عن كأس العالم لأندية كرة اليد

وسوف تقام بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” في الفترة ما بين 18 لـ 23 من شهر أكتوبر القادم، وسوف تقام في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وأما عن الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، هم كلاً من:

-ماجد يبورج الألماني “حامل لقب النسخة الأخيرة”.

– الأهلي المصري “بطل السوبر الإفريقي”.

– الترجي “بطل كأس العرب”.

– برشلونة الإسباني “بطل أوروبا”.

– تاوباتي البرازيلي “بطل أمريكا الجنوبية”.

– مضر “ممثل السعودية”.

– الخليج “ممثل السعودية”.

– الكويت “بطل آسيا”.

– كلوب مينيستروس المكسيكي “بطل أمريكا الشمالية”.

– جامعة سيدني الأسترالي “بطل أوقيانوسيا”.