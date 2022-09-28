انت الان تتابع خبر تطورات مفاوضات الزمالك لضم ناصر منسي.. شوبير يكشفها لعشاق الأبيض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد شوبير بالإعلان عن آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم ناصر منسي، وهي المفاوضات التي جاءت ما بين الزمالك والبنك الأهلي، ويبحث عنها جميع عشاق الساحرة المستديرة في الساعات الأخيرة الماضية.

تطورات مفاوضات الزمالك لضم ناصر منسي يكشفها شوبير

وقام الإعلامي أحمد شوبير بتوجيه سؤال من خلال برنامجه الإذاعي، إلي رئيس نادي البنك الأهلي عن آخر تطور المفاوضات، وقال “لم يأتينا أي عرض رسمي لـ ناصر منسي من جانب أي نادي، من الممكن لم تأتينا عروض بسبب تمسكنا بقوام الفريق الذي كان لدينا الموسم الماضي، من أجل استكمال البناء للموسم الجديد”، وتشغل بال كل عشاق الأبيض ويريدون دائماً معرفة آخر التطورات.