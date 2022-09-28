"خناقة أفضل لاعب".. صراع ناري بين الاهلي والزمالك على ضم أفضل لاعب في أفريقيا والأبيض الاقرب

انت الان تتابع خبر "خناقة أفضل لاعب".. صراع ناري بين الاهلي والزمالك على ضم أفضل لاعب في أفريقيا والأبيض الاقربوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كان يوسف البلايلي أفضل لاعب في بطولة الأمم الأفريقية عام ٢٠١٩ وأقيمت هذه البطولة في مصر وبذل الفريق الجزائري قصارى جهده ليفوز بها وقد فعل وقد تناثرت بغض الأنباء عن مفاوضات الناديين الأهلي والزمالك للحصول علي خدمات اللاعب يوسف البلايلي، وقد ظهرت بعض الأخبار في الفترة الأخيرة عن فسخ يوسف البلايلي لعقده مع المنتخب الفرنسي بريست والذي يلعب به الاعب حالياً وقد قام بفسخه في الساعات القليلة الماضية بالتراضي بين الطرفين وأصبح اللاعب حرا في اختياره للنادي الذي يريد اللعب معه.

وقد قامت جمعية نادي بريست بنشر تقرير قالت به أن النادي قام بفسخ العقد مع اللاعب الجزائري لعدة أسباب وعلي رأسهم سلوك اللاعب الذي قام التقرير بوصفه أنه غير منتظم حيث أن منزلة المستأجر بحالة يرثى لها والإصلاحات تزيد عن ٣٥٠٠٠ يورو وغرفته الخاصة في الفندق تترك بحالة كارثية.

وقد قال التقرير أن يوسف البلايلي رفض العودة إلى نادي بريست بعد مباراة باريس سان جيرمان وقام برحلة في مدينة باريس وقام بإرسال الفواتير لإدارة النادي كما أنه يسافر إلي الجزائر متي يحلوا له دون مشاورة النادي وقد ذكر كل هذا في تقرير جمعية أنصار نادي بريست.

ومن المعلوم أن يوسف البلايلي قد ارتبط اسمه بالنادي الأهلي قبل انتقاله إلي الدوري الفرنسي من بوابة الترجي التونسي لكن اللاعب وقتها فضل الانتقال إلي أوروبا، وقد قالت بعض التقارير أن الزمالك تلقي ترشيحا بالتعاقد مع اللاعب الذي أصبح حرا ويبحث عن نادي جديد وبالتالي لن يرفض عرض أكبر ناديين.