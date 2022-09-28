انت الان تتابع خبر بـ3.5 مليون يورو.. الأهلي يتعاقد مع صفقة نارية - تعرف عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق، لإبرام عدد من الصفقات القوية من أجل العودة للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد بعد الإخفاق الذي شهده الفريق الموسم المنقضي بخسارة دوري ابطال افريقيا وبطولتي كأس مصر والدوري المصري للمرة الثانية على التوالي.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن صفقات الأهلي فقال: “الاهلي في انتظار الصفقة الاجنبية الثانية الجديدة وتوقع وصولها اي لحظة وهو چيلهاريم بيسولي، برازيلي الجنسية وعمره ٢٤ سنة ويلعب في مركز هاف وصانع العاب في نادي اتليتكو البرازيلي والاهلي دفع ٣.٥ مليون يورو”.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش الودية

يستعد لاعبو الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لودية طلائع الجيش يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري على استاد التتش فى ثالث مباريات الفريق الودية إستعدادا للموسم الجديد.

بذكر أن كولر رفض إذاعة مبارتي اسوان وطلائع الجيش القادمة بسبب رغبته فى عدم الإفصاح والكشف عن خطته الذي سيواجه بها فريق الإتحاد المنستيري فى دوري ابطال افريقيا المقرر لها ان تقام فى التاسع من شهر أكتوبر المقبل.

ونجح الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فى الفوز فى أول مواجهتين أمام بتروجيت بخماسية مقابل هدف والثانية أمام أسوان بهدفين لهدف وذلك استعداداً لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يستهلها الفريق بمواجهة الإتحاد المنستيري.