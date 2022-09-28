انت الان تتابع خبر "حاجة غريبة".. مدحت شلبي يلقى اللوم على الأهلي بعد التعاقد مع برونو سافيو لهذا السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن النادي الأهلي فى الأيام الماضية تعاقده مع البرازيلي برونو سافيو لاعب بوليفار البوليفي وذلك لمدة ثلاث مواسم مقبلة مع امكانيه مد تعاقده لموسم رابع، حيث يسعى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد للمنافسة على البطولات وعودة الألقاب.

وقال الإعلامي مدحت شلبي فى تصريحات تليفزيونية منتقدا برونو سافيو، إن اللاعب انتقل الى 16 فريق فى اخر سبع سنوات مؤكدا أن حجم الانتقالات غريب وان مسؤولو الأهلي كام لابد من التحري ومراعاة هذا الرقم قبل انضمامه للقلعة الحمراء.

واضاف شلبي مستنكرا أن هناك أندية لم يستمر سافيو فيها سوى ثلاثة أشهر فقط فهل هذا بسبب حظ اللاعب السئ؟، مشيرا أن الأمر غريب ويجب ايضاحه للجماهير.

تفاصيل أزمة برونو سافيو فى واقعة الاعتداء على الحكم

وفى مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي، كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل أزمة برونو سافيو فى واقعة الاعتداء على الحكم فى مباراة فريقه أمام كلوب اولويز ريدي حيث وجه السباب له ووصل الأمر إلى التطاول باليد وهو ما كتبه الحكم فى التقرير حيث أشار فى تقريره أن سافيو ضربه فى الرأس فى جبينه، وحول الواقعة للمحكمة التأديبية.

وأشارت تقارير سابقة أن العقوبة قد تصل إلى عام كامل او على أقل تقدير 6 اشهر كاملة، وفى هذه الحالة لن يتمكن اللاعب من المشاركة مع الأهلي خلال الموسم الجديد.