انت الان تتابع خبر "خليفة حسام غالي".. النادي الأهلي ينجح في التعاقد مع نجم منتخب مصر رسميًا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، بأن الأخير قد نجح بالفعل في الحصول على توقيع صفقة جديدة خلال الساعات الماضية، وهذا بعدما وقع لاعب منتخب مصر للشباب على عقود انضمامه للقلعة الحمراء لمدة 5 سنوات مقبلة قادمًا من صفوف نادي وادي دجلة، وهذا بعدما أتفق الناديين على اتمام الصفقة مفابل مبلغ مالي يصل لنحو 5 مليون جنيه بجانب حصول دجلة على خدمات لاعب أو لاعبان من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

الأهلي يحصل على توقيع عبدالرحمن رشدان

أعلن مصدر مطلع في النادي الأهلي بان صفقة التوقيع مع اللاعب “عبدالرحمن رشدان” قد تمت بالفعل، وهذا بعدما اتفق الأهلي ودجلة ووكيل اللاعب على كل بنود الصفقة، ليصبح “رشدان” رسميًا لاعبًا في صفوف القلعة الحمراء خلال الساعات الأخيرة، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام رفقة الوافد الجديد من دجلة كذلك كريم الدبيس زميله في منتخب مصر للشباب.

ووفقًا للتقارير، فإن الأهلي مصمم على اتمام صفقة التوقيع مع الثنائي “رشدان والدبيس” على وجه التحديد، وذلك بسبب وجود قناعة كبيرى لدى المارد الأحمر، بأن هذا الثنائي يشكل مستقبل كرة القدم المصرية.

صفقات نارية في الطريق إلى الأهلي

قالت تقارير صحفية بأن مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعطى الضوء الأخضر إلى لجنة التعاقدات بقيادة أمير توفيق للمضي قدمًا في حسم عدد من الصفقات الجديدة خلال الساعات الماضية، وخاصة بعدما طلب المدرب السويسري مارسيل كولر ضمه بعدد من الأسماء الأجنبية على وجه التحديد في الميركاتو الصيفي، ومن بينهم لاعب برازيلي شاب، وكذلك لاعب ومهاجم أفريقي ينشط في الدوري السويسري خلال الفترة الحالية.