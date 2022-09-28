انت الان تتابع خبر بعد الفوز على بتروجبت وأسوان .. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش الودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من عشاق النادي المارد الأحمر داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي بأكمله عن موعد مباراة الأهلي القادمة تحت قيادة المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري مارسيل كولرويخوض النادي الأهلي عدد من المباريات الودية خلال الفترة الحالي في ظل الاستعداد للموسم الكروي الجديد في مصر الذي سينطلق خلال شهر أكتوبر القادم بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز على بتروجيت أحد أندية الدرجة الثانية بخماسية نظيفة، كما فاز في المحطة الثانية على أسوان بنتيجة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة:

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غداً السبت القادم الموافق 29 سبتمبر ثالث مبارياته الودية والأخيرة أمام فريق طلائع الجيش عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية