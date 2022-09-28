انت الان تتابع خبر حقيقة اقتراب الزمالك من ضم ميسي.. الاتحاد السكندري كشف المستور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام محمد أحمد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بالكشف عن حقيقة اقتراب الزمالك من ضم ميسي وهو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وشغلت بال الجميع في الساعات الأخيرة الماضية.

حقيقة اقتراب الزمالك من ضم ميسي يكشفها الاتحاد السكندري

وأكد محمد أحمد خلال العديد من التصريحات عبر برنامج الريمونتادا الذي يقدم على قناة المحور الفضائية، قائلاً “المدير الفني هو من يحدد احتياجات الفريق، ورؤية محمد مصيلحي رئيس الاتحاد مع المدير الفني هي من حددت الرد على عرض الزمالك لضم مروان عطية الشهير بـ ميسي”.

واستكمل قائلاً “لا يوجد أي جديد بالنسبة لأحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد أعتقد أنه من القوام الأساسي والزمالك لم يدخل في مفاوضات لضمه بشكل رسمي، نريد الحفاظ على القوام الأساسي لفريق الاتحاد حتى لا يتكرر ما حدث خلال الموسم الماضي”.