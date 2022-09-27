نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Watania HD – SD بث تردد قناة الوطنية التونسية 1 الارضية الناقلة لمباراة تونس والبرازيل الودية Tunisia vs Brazil في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الوطنية التونسية 1 نحن على موعد مع مواجهة قوية تجمع بين منتخب تونس ونظيره منتخب البرازيل، في اطار ودي بين الطرفين، والتي من المقرر أن تنقل من خلال شاشة قناة الوطنية التونسية بناء على ما أعلنت عنه القناة عبر الحساب الرسمي الخاص بها، وفي هذا الاطار فنجد أن اهتمام متابعي كرة القدم في العالم العربي منصب في هذا التوقيت للوصول الى القناة واستقبال التردد الخاص بها بعد التحديث لمتابعة أحداث هذه المواجهة القوية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تردد قناة الوطنية التونسية 1 الناقلة لمباراة تونس الودية ضد البرازيل.

قناة الوطنية التونسية 1 الناقلة لمباراة تونس ضد البرازيل الودية

أشارت قناة الوطنية التونسية الأولى رسميا إلى حصولها على حقوق نقل المواجهة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، والتي تجمع بين منتخب تونس ضد منتخب البرازيل، وذلك بعدما كانت القناة قد اعلنت رسميا حصولها على حقوق نقل كافة مباريات منتخب تونس الودية التي تقام ضمن معسكر المنتخب في فترة التوقف الدولي، حيث يخوض الطرفين هذه المباراة في اطار المعسكر المقام ضمن الاستعداد للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، وهي البطولة المقرر ان يتم انطلاقها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتنطلق أحداث مباراة منتخب تونس ضد منتخب البرازيل مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر سبتمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت تونس، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تردد قناة الوطنية التونسية 1 الناقلة لمباراة تونس الودية ضد البرازيل

وقد نوهت شبكة قنوات الوطنية التونسية رسميا نقل أحداث مباراة تونس الودية ضد منتخب البرازيل، وذلك من خلال شاشة قناة الوطنية التونسية 1، التي تعتبر هي الناقل حصريا لجميع المنافسات الودية التي يخوضها منتخب تونس في اطار ودي ضمن معسكر الفريق، وقد جاء تردد القناة على النحو التالي.