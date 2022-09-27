نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الإسكندرية .. معلق مباراة مصر الودية ضد ليبيريا اليوم الثلاثاء 27-9-2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معلق مباراة مصر الودية ضد ليبيريا اليوم حيث يترقب جماهير كرة القدم المصرية في هذا التوقيت المواجهة القوية المقرر أن يخوضها منتخب مصر ضد نظيره منتخب ليبيريا، والتي تعد هي المواجهة الثانية الودية لمنتخب مصر ضمن معسكر المنتخب المقام أثناء فترة التوقف الدولي في هذا التوقيت، وذلك بعدما كان المنتخب المصري قد حسم الفوز في مباراته الودية السابقة التي خاضها ضد منتخب النيجر، حيث تقام أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء، ومن خلال هذه السطور نستعرض 300 معلق مباراة مصر الودية ضد ليبيريا اليوم والقنوات الناقلة.

معلق مباراة مصر الودية ضد ليبيريا اليوم

تابع Egypt vs Liberia القنوات الناقلة مباراة منتخب مصر الودية ضد ليبيريا اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 بدون محمد صلاح يواصل منتخب مصر استعداداته للمواجهات الرسمية من خلال المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الإسكندرية، حيث يستضيف منتخب مصر على ملعب استاد الإسكندرية اليوم مساء مع نظيره منتخب ليبيريا، في المواجهة الودية التي تقام على هامش استعداد كلا الطرفين لخوض المباريات الدولية الرسمية التي تقام ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/2023، حيث تنطلق المباراة القوية بين الطرفين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر سبتمبر، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة بتوقيت المغرب، وفي تمام الساعة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر ان يتم نقل مباراة مصر ضد ليبيريا مساء اليوم من خلال تعليق المعلق الرياضي أيمن الكاشف الذي تم اسناد اليه مهمة التعليق على أحداث هذا اللقاء.

الأستوديو التحليلي لمباراة منتخب مصر و منتخب ليبيريا

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيريا الودية اليوم

ومن المقرر أن يتم نقل أحداث مباراة مصر ضد منتخب ليبيريا مساء اليوم عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية، وذلك من خلال شاشة قناة أون تايم سبورت 1، وذلك بعدما اعلنت القناة رسميا على حصولها على حقوق نقل كافة المباريات الودية التي يخوضها منتخب مصر ضمن معسكر الفريق في هذا التوقيت في شهر سبتمبر، وقد كان منتخب مصر قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراته الودية الأولى التي خاضها ضد نظيره منتخب النيجر، حيث تمكن من الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، بالاضافة الى تقديم أداء مميز أثناء احداث المباراة، وقد سجل أهداف اللقاء كلا من محمد صلاح ومصطفى محمد.

تردد قناة أون تايم سبورت 1