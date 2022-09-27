نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب ليبيا ضد تنزانيا .. “إليكم” موعد مباراة ليبيا وتنزانيا اليوم الودية استعدادًا لكأس العالم 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليبيا وتنزانيا اليوم و القنوات الناقلة للمباراة. نرصدها لكم في هذا التقرير من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يلتقي منتخب ليبيا ضد تنزانيا في لقاء ودي ضمن تحضيرات نهائيات كأس العالم 2022. والتي تستضيفها دولة قطر في موسمها الحالي. وفي يلي نرصد لكم كافة تفاصيل المباراة القادمة.

مباراة ليبيا وتنزانيا اليوم

تقام مباراة ليبيا وتنزانيا اليوم بعد لعب المنتخب الليبي أمام نظيره أوغندا مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري. وتعادل معه سلبيًا على ملعب شهداء في مدينة بنينا. حيث تمكن منتخب ليبيا من إحكام سيطرته على مجريات اللعب خلال أحداث الشوط الأول من المباراة. وكان على وشك تسديد أول أهداف اللقاء خلال الدقيقة الـ 20 من عمر الشوط الأول. ويسعى منتخب ليبيا في مباراة تنزانيا اليوم لتحقيق نتائج إيجابية وتعويض فوزه في هذه المباراة.

موعد مباراة ليبيا وتنزانيا اليوم الودية

وسيكون موعد مباراة ليبيا وتنزانيا الودية ضمن تحضيرات نهائيات كأس العالم 2022. مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري 2022. حيث تنطلق صافرة المباراة خلال التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة ليبيا وتنزانيا الودية المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 8:00 مساءً مصر في تمام الساعة 7:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 9:00 مساءً ليبيا في تمام الساعة 7:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وتنزانيا الودية

تتساءل الجماهير الليبية عن القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وتنزانيا الودية اليوم. حيث تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم تعلن أي قناة عربية عن حصولها على بث المباراة.

من هو حكم مباراة ليبيا اليوم ضد تنزانيا ؟

يدير مباراة ليبيا ضد تنزانيا اليوم تحكيميًا. الحكم الدولي المصري “إبراهيم نور الدين”. ويساعدة في التحكيم كلًا من المساعد الأول “سمير جمال” والمساعد الثاني التونسي “يوسف الجامي”. والحكم الرابع التونسي “أمير محمد”.

بطاقة مباراة ليبيا ضد تنزانيا اليوم

المباراة منتخب ليبيا ضد تنزانيا البطولة استعدادات نهائيات كأس العالم 2022 الموعد والتوقيت مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من سبتمبر 2022 – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت ليبيا ومصر – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات الملعب ستاد شهداء في مدينة بنينا القنوات الناقلة غير مذاعة على القنوات الفضائية

تاريخ مواجهات ليبيا وتنزانيا

وفي إطار التعرف على تفاصيل مباراة ليبيا وتنزانيا اليوم تجدر الإشارة إلى أن منتخب ليبيا واجه نظيره تنزانيا خلال أربعة مباريات سابقة على مدار تاريخه. حيث كانت أول مباراة جمعت بين المنتخبين خلال لقاء ودي عام 2015 وفاز خلالها منتخب ليبيا بنتيجة هدفين مقابل هدف. وكانت آخر مواجهة في منافسات كأس أمم إفريقيا عام 2021 وفاز خلالها منتخب تنزانيا بنتيجة هدف نظيف.