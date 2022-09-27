نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالطقم الابيض.. تغطية Live مباراة السعودية وامريكا الودية كاس العالم 2022 Saudia VS America في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغطية Live مباراة السعودية وامريكا الودية اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر، والتي تقام استعداد لتحضيرات كاس العالم 2022 Saudia VS America، حيث خاض المنتخب السعودي 3 وديات حتى الان استعدادا لكأس العالم 2022، حيث لعب اول مبارتين في يونيو الماضى الاولى امام كولومبيا وقد خسر المنتخب السعودى بنتيجة 1-0 والثانية ضد منتخب فنزويلا، حيث ان المنتخب السعودى قد حقق هزيمة ايضا بنفس النتيجة، اما فى مباراة السعودية ضد الاكوادور انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، لذلك ينتظر الشعب السعودى مشاهدة المباراة الودية التى تقام على ملعب نويفا لا كوندومينا فى مدينة مورسيا الاسبانية، حيث إن المباراة من المقرر التى تقام فى تمام الساعة الثامتة بتوقيت مصر التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعد ان حقق المنتخب السعودى تعادلا سلبيا أمام الاكوادور فى المباراة الودية التى قامت منذ خمس ايام وتم تجريب عدد كبير من اللاعبين للاستقرار على افضل تشكيل لخوض كأس العالم قطر 2022.

تغطية Live مباراة السعودية وامريكا الودية

نوفر لكم من خلال موقع ثقفني تغطية مباشرة لاحداث مباراة السعودية ضد امريكا اليوم، ذلك ضمن الاستعداد لكأس العالم قطر 2022، لذلك يخوض المنتخبان السعودى والامريكى مباراة ودية يبحث من خلالهما مدرب المنتخبين عن المزيد من التجانس والانسجام قبل أقل من شهرين على انطلاق المونديال، سبق وان واجه المنتخب السعودى المنتخب الامريكى فى 6 مباريات، المواجهة الاولى بين المنتخبين فى كأس القارات عام 1992 حيث فاز المنتخب السعودى بثلاث اهداف نظيفة، وثانى المواجهات كانت ودية حيث فاز المنتخب الامريكى على المنتخب السعودى بهدفين مقابل لا شئ فى الرياض ابريل 1993، واخيرا كانت ثالث المواجهات فى مايو 1994 فى ظل التحضيرات لكاس العالم وكانت مباراة ودية وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، اما الرابعة فكانت ودية فى اكتوبر 1994، حيث انتهت بفوز المنتخب السعودى بنتيجة 2-1، المباراة الخامسة كانت مباراة ودية بين المنتخبين انتهت بفوز المنتخب الامريكى 4-3، السادسة كانت فى كأس القارات عام 1999 انتهت بفوز المنتخب الامريكى بهدفين دون رد.

السعودية ضد امريكا اليوم 27 سبتمبر

تشكيل السعودية أمام امريكا

أما عن التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي حتي الآن يمكنك الاطلاع علية لحين إعلان التشكيل الرسمي قبل المباراة