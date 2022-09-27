Saudia vs America مباراة السعودية وامريكا اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر كاس العالم FIFA قطر 2022

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عمر شويل - جدة Saudia vs America مباراة السعودية وامريكا اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر، والتي تعتبر واحدة من أهم المباريات الودية لتجهيزات كاس العالم FIFA قطر 2022، حيث يستعد المنتخب السعودى للمباراة الودية ضد فريق امريكا استعدادا لنهائيات كأس العالم الذى يقام فى دولة قطر 2022، حيث ان الكابتن هيرفى رينارد الفرنسى المدير الفنى للسعودية يعمل على اكساب اللاعبين الخبرات من خلال المبارات الودية، التى تقام قبل لقاءات كأس العالم وتحديد الفريق المثالى عن طريق تجريب اللاعبين فى المبارات الودية، ومن خلال هذا التقرير سوف تتمكن من متابعة احداث المباراة لحظة بلحظة، كذلك سوف نكشف لكم عن موعد مباراة السعودية ضد امريكا اليوم، بالإضافة إلي تشكيل كلا الفريقين، كذلك أهم واحدث الاخبار الرسمية والمتدالة حول تلك المباراة التي يترقبها الالف من عشاق الساحرة المستديرة.

مباراة السعودية وامريكا اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر

في تمام التاسعة تقام مباراة السعودية وامريكا اليوم، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022، حيث يقع منتخب السعودية فى المجموعة الثالثة برفقة الارجنتين وبولندا والمكسيك، بينما المنتخب الامريكى يقع فى المجموعة الثانية برفقة انجلترا وايران وويلز، حيث ان الفريقين سيلعبون اليوم مباراة ودية على ملعب نويفا لا كوندومينا فى مدينة مورسيا الاسبانية، وذلك استعداد لكاس العالم قطر 2022، ذلك بعدما شارك المنتخب السعودى للمرة السادسة فى المونديال بينما منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يشارك للمرة الاولى فى تاريخة.

موعد مباراة السعودية ضد امريكا اليوم

من المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد امريكا اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويمكنك متابعة المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وتقام المباراة علي ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا بإسبانيا.

تشكيل المنتخب السعودي ضد امريكا

من المتوقع ان يواصل المدرب هيرفى رينارد المدير الفنى للمنتخب السعودى اللعب بنفس الطريقة المعتادة 4-3-3 فى المباراة الودية بين السعودية وامريكا، ومن المتوقع ان يكون التشكيل كالاتي:

حراسة المرمى : محمد العويس.

خط الدفاع : سلطان الغنام – على البليهى – عبد الإله العمرى – سعود عبد الحميد.

خط الوسط : سليمان الفرج – على الحسن – نواف العابد.

خط الهجوم : سالم الدوسرى – فراس البريكان – هيثم عسيري.

تشكيل امريكا في مباراة اليوم ضد السعودية

من المتوقع ان يلعب المدرب جريج بيرهالتر المدير الفنى للمنتخب الامريكى نفس طريقة اللعب المعتادة له ومن المتوقع ان يكون تشكيل المنتخب الامريكى كالاتي:

حراسة المرمى، شون جونسون.

خط الدفاع، سيرجينيو ديست – ووكر زيمرمان – مارك ماكينزى – سام فينيس.

خط الوسط، لوكا دى لا تورى – تايلر آدمز – ويستون ماكينى.

خط الهجوم ، جيوفانى رينا – جوش سارجنت – بريندن آرونسون.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية الودية اليوم

اما عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية وامريكا، فانة من المقرر أن يتم نقل المباراة على قناة أس أس سى 7 (ssc 7)، واليكم ترددها