نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب تونس ضد البرازيل.. موعد مباراة تونس والبرازيل اليوم الودية استعدادًا لكأس العالم 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة تونس والبرازيل اليوم و القنوات الناقلة. حيث يخوض منتخب تونس لكرة القدم لقاءًا هامًا أمام نظيره منتخب البرازيل في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. حيث تقام مباراة تونس والبرازيل مساء اليوم الثلاثاء على ستاد ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية “باريس”. وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل المباراة.

مباراة تونس والبرازيل اليوم

تعتبر مباراة تونس والبرازيل اليوم من المباريات الهامة التي تترقبها جماهير نسور قرطاج. وتأتي هذه المباراة وفق رؤية “جلال القادري” المدير الفني للمنتخب التونسي. الذي طرح هذه المواجهة من أجل احتكاك المنتخب التونسي بالمنتخبات الكبرى في عالم الساحرة المستديرة. وفي السياق ذاته تعتبر مباراة تونس والبرازيل هي آخر مباريات المنتخب الودية خلال فترة التوقف الدولي لاستعدادات كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة تونس والبرازيل اليوم الودية

ومن المقرر أن يكون موعد تونس والبرازيل ضمن تحضيرات نهائيات كأس العالم 2022. مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27-9-2022. وذلك خلال التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة تونس والبرازيل الودية المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 10:00 مساءً مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 11:00 مساءً تونس في تمام الساعة 8:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة تونس والبرازيل الودية

من المقرر أن يتم بث مباراة تونس والبرازيل الودية اليوم على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدًا على شاشة قناة beIN Sports 1. ويمكنكم متابعة المباراة على تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وهو كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 12604 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2

معلق مباراة تونس والبرازيل اليوم

أُسنِدت مهمة التعليق على أحداث مباراة تونس والبرازيل اليوم على شاشة قناة بي إن سبورت 1 HD. إلى المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

مباراة تونس اليوم

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب التونسي لكرة القدم كانت آخر مواجهة ودية له أمام منتخب جزر القمر. والتي أقيمت يوم الخميس الماضي وتمكن خلال منتخب تونس من الفوز أمام جزر القمر بنتيجة هدف نظيف. وعلى الجانب الآخر فإن آخر مباراة ودية لعبها منتخب البرازيل كانت أمام غانا وانتهت بفوز البرازيل بنتيجة 3-0.

تشكيل منتخب تونس ضد البرازيل اليوم

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب التونسي مباراة البزاريل اليوم بالتشكيل الآتي :