انت الان تتابع خبر موقف الأهلي النهائي من عودة رمضان صبحي.. شوبير يكشف عن مفاجآت كثيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد شوبير بالكشف عن موقف الأهلي النهائي من عودة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، وذلك أثناء الفترة القادمة، وتعد من أكثر الأشياء التي تشغل بال جميع عشاق الساحرة المستديرة.

رفض رمضان صبحي في الأهلي

وتحدث شوبير في برنامجه الإذاعي “مع شوبير” على قناة أون تايم سبورت أف إم، قائلاً “الأهلي أغلق ملف عودة رمضان صبحي للفريق مجدداً، فهناك حالة غضب في القلعة الحمراء من طريقة رحيله، وهو ما يجعل فرص عودته مجددا صعبة”.

وأكد أحد المصادر في النادي الأهلي أنه قد تحدث عن عودة رمضان صبحي إلى الأهلي، والتأكيد على أنها منتهية للعديد من الأسباب، ومن أهمها طريقة رحيله عن الأحمر في وقت سابق، وذلك بعد أن اتفقت إدارة الفريق مع هيدرسفليد الإنجليزي على التعاقد مع اللاعب، وهذا قبل أن يتم الإعلان الأخير عن رغته في أن ينضم إلى بيراميدز.