انت الان تتابع خبر مباريات اليوم والقنوات الناقلة .. موجهات ودية ورسمية ضرب نار أوعي تفوتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يرغب عشاق كرة القدم داخل جمهورية مصر العربية والطن العربي في معرفة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر الجاري 2022، حيث سوف تشهد الساعات القادمة عدد من المباريات النارية في بطولة دوري الأمم الأوروبية وبعض المباريات الودية.وتقام خلال الفترة الحالية عدد من المباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية بالإضافة إلي خوض بعض المنتخبات وديات استعدادا لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر وبطولة دوري الأمم الإفريقية التي سوف تقام في كوت ديفوار.

1- البرتغال وإسبانيا : سوف تقام في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة والتي تأتي في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وتذاع عبر تطبيق UEFA TV.

2- سويسرا والتشيك : سوف تقام في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة والتي تأتي في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وتذاع عبر تطبيق UEFA TV.

3- الإمارات وفنزويلا : سوف تقام في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والتي تأتي هذه المباراة الودية في إطار الاستعداد لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25” التي يستضيفها العراق مطلع العام المقبل، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية 1.

4- مصر وليبيريا : سوف تقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والتي تأتي هذه المباراة الودية في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وتذاع عبر قناة أون تام سبورت1 .

5- قطر وتشيلي: سوف تقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والتي تأتي هذه المباراة الودية في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022، وتذاع عبر قنوات “beIN Sports”.

6- السعودية وأمريكا: سوف تقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والتي تأتي هذه المباراة الودية في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022، وتذاع عبر قنوات “SSC” السعودية.

7- تونس والبرازيل: سوف تقام في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والتي تأتي هذه المباراة الودية في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

8- الجزائر ونيجيريا : سوف تقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والتي تأتي هذه المباراة الودية في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وتذاع عبر قناة “TV 6 Algerie HD”.

9 – المغرب وباراجواي : سوف تقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والتي تأتي هذه المباراة الودية في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022، وتذاع عبر 3 قنوات محلية، هي الأولى المغربية والرياضية المغربية وتمازيغت.