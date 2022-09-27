القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر .. اعرفها من هنا واتفرج مع العيال

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رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من عشاق كرة القدم المصرية في معرفة القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الودية أما منتخب ليبيريا بعد الفوز بثلاثية يوم الجمعة الماضي على منتخب النيجر، في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية.ويسعي لاعبي منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز والظهور بشكل جيد أمام الجماهير تحت قيادة المدير الفني الجديد البرتغالي روى فيتوريا، الذي جاء خلفاً لإيهاب جلال الذي تم إقالته خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد الفوز في المباراة السابقة على منتخب النيجر بثلاثية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وليبيريا الودية: