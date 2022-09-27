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عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط حجز تذاكر كأس العالم قطر 2022 وأسعار التذاكر وطريقة الدفع لحضور المباريات، كانت اللجنة المنظمة لكأس العالم قد أعلنت عن إنطلاق المرحلة النهائية لحجز تذاكر كأس العالم وحتى نهاية البطولة بأسبقية الحجز، ودعت اللجنة الجماهير إلى الدخول على موقع الإتحاد الدولي لكرة القدم لحجز التذاكر من أجل حضور المباريات في كأس العالم المزمع إنطلاقها نوفمبر المقبل.

رابط حجز تذاكر كأس العالم قطر 2022

يمكن حجز تذاكر كأس العالم من خلال الدخول على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم

وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم قد أتاح إمكانية حجز تذاكر كأس العالم بداية من الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء وذلك وفق أسبقية الحجز، حيث تتواصل عمليات بيع الذاكر حتى نهاية البطولة مع توقعات بتزايد الطلب على التذاكر ونفاذ المتوفر منها بشكل سريع وهو الأمر الذي جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه يدعو إلى أهمية الحجز بشكل مسبق من أجل اللحاق بحجز التذاكر.

أسعار تذاكر كأس العالم قطر 2022

توجد تذاكر كأس العالم في فئات أربعة ومتوفرة ويمكن لكل مشجع حجز وشراء ستة تذاكر على الأكثر لكل مباراة بإجمالي 60 تذكرة كحد أقصى لكل مباريات البطولة، ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة بالدخول على قسم التذاكر الخاص بذوي الإعاقة من أجل حجز تذاكر كأس العالم لذوي الإعاقة.

يذكر أن أول يوم في كأس العالم سيكون فيه أربع مباريات ويمكن حضور مبارتين في يوم واحد وفقا لقواعد المباريات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

طريقة حجز تذاكر كأس العالم

يمكن حجز تذاكر كأس العالم من خلال بطاقات فيزا، ومن المنتظر أن يتم إصدار تذاكر رقمية على الأجهزة المحمولة، وسيعلن الإتحاد الدولي على تطبيق لتذاكر المباريات حيث يمكن تفعيل التذكرة والدخول بها عند المباريات من خلال هذا التطبيق.

بطاقة هيا ضرورية لحجز تذاكر كأس العالم 2022 قطر

يذكر أن تذاكر هيا الرقمية ستكون هامة من أجل الحصول على تأشيرات دخول قطر، ويجب إبرازها عند الدخول مع تذكرة المباريات عند دخول الملعب من أجل السماح بدخول الملاعب في كأس العالم قطر 2022.

يمكن التقديم للحصول على بطاقة هيا من خلال موقع قطر 2022، أو من خلال تنزيل تطبيق هيا إلى قطر 2022 والموجود على أجهزة أبل واندرويد، وتتولى السلطان في قطر التعامل مع طلبات المشجعين من أجل الحصول على بطاقات هيا.