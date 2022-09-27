نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الوطنية التونسية 1 الناقلة لمباراة تونس والبرازيل مجاناً بجودة HD في المقال التالي
عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عن تردد قناة الوطنية التونسية 1 الناقلة لمباراة تونس والبرازيل، ويتضح ارتفاع مؤشرات البحث بشكل ملحوظ، حيث تعد قناة الوطنية التونسية من أهم القنوات في الوطني العربي والتي تهتم بعرض البطولات الرياضية العربية والعالمية والتي تشترك فيها دولة تونس، وتنقل لنا اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 المواجهة النارية بين منتخب تونس والمنتخب البرازيلي ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم قطر 2022.
تردد قناة الوطنية التونسية 1 الناقلة لمباراة تونس والبرازيل
ومن المقرر أن يتم عرض المواجهة النارية بين منتخبي تونس والبرازيل اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية، وسيكون معلق مباراة تونس والبرازيل اليوم هو الكابتن عصام الشوالي، صاحب تعليق المباريات العالمي والناري، وستذاع المواجهات عبر القناة الوطنية التونسية والتي يمكن ضبط ترددها على اجهزة الاستقبال على القمر الصناعي نايل سات من خلال الآتي:
|تردد القناة
|10795
|معدل الترميز
|27500
|معدل الاستقطاب
|عمودي
|جودة المشاهدة
|HD
وتعتبر القناة الوطنية التونسية من أهم وأبرز قنوات الأخبار والجمهور في تونس، وتهتم بعرضها للأحداث المحلية والعالمية، وتحصل على ارتفاع شديد في نسب المشاهدة خلال الفترة الماضية كونها من أحد القنوات المهمة والتي تعرض محتوى مناسب لجميع الفئات بتونس، وتهتم إدارة القناة بعرض المحتوى بجودة عالية وشكل راقي وتقنية كبيرة في العرض للصوت والصورة، وهذا ماجعل لها قاعدة كبيرة من الجماهير في كل دول العالم العربي.
مباراة تونس والبرازيل ضمن استعدادات كأس العالم “قطر 2022”
وتعد مواجهة اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 بين منتخبي تونس والبرازيل هي الثانية، إذ كانت المباراة الأولى منذ وقت طويل جمعت الفريقين يوم 6 يونيو 1973، وانتهت المباراة فوز منتخب البرازيل برباعية مقابل هدف لمنتخب تونس.
وفاز منتخب تونس الأسبوع الماضي على منتخب جزر القمر بهدف نظيف مقابل لا شئ، وذلك ضمن مواجهاته الودية، بينما انتصر المنتخب البرازيلي على غانا يوم الجمعة الماضية بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.
ويأتي تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام البرازيل في المواجهة النارية اليوم وفقاً للآتي:
- حراسة المرمي: بشير بن سعيد.
- خط الدفاع: علي معلول، بلال عيفة، منتصر الطالبي، حمزة المثلوثي.
- خط الوسط: عيسى لعدوني، إلياس السخيري، فرجاني ساسي.
- خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي، سيف الدين خاوي، وهبي الخزري.
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