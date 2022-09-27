تردد قناة الوطنية التونسية 1 الناقلة لمباراة تونس والبرازيل مجاناً بجودة HD

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عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عن تردد قناة الوطنية التونسية 1 الناقلة لمباراة تونس والبرازيل، ويتضح ارتفاع مؤشرات البحث بشكل ملحوظ، حيث تعد قناة الوطنية التونسية من أهم القنوات في الوطني العربي والتي تهتم بعرض البطولات الرياضية العربية والعالمية والتي تشترك فيها دولة تونس، وتنقل لنا اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 المواجهة النارية بين منتخب تونس والمنتخب البرازيلي ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم قطر 2022.

تردد قناة الوطنية التونسية 1 الناقلة لمباراة تونس والبرازيل

ومن المقرر أن يتم عرض المواجهة النارية بين منتخبي تونس والبرازيل اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية، وسيكون معلق مباراة تونس والبرازيل اليوم هو الكابتن عصام الشوالي، صاحب تعليق المباريات العالمي والناري، وستذاع المواجهات عبر القناة الوطنية التونسية والتي يمكن ضبط ترددها على اجهزة الاستقبال على القمر الصناعي نايل سات من خلال الآتي: