نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الرياضية الناقلة لمباراة الجزائر اليوم ضد نيجيريا بجودة عالية HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث حول تردد قناة الجزائرية الرياضية الناقلة لمبارة الجزائر اليوم، حيث يبحث متابعي ومحبي كرة القدم، وكذلك الجزائريون عن القناة الناقلة لمباراة الجزيرة اليوم، حيث يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب نيجيريا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار استعدادات منتخب الجزائر للمباريات المقبلة وتصفيات كأس أمم أفريقيا.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الناقلة لمباراة الجزائر اليوم

وعلى غرار تردد قناة الجزائرية الرياضية الناقلة لمباراة الجزائر اليوم، تبدأ مباراة الجزائر ونيجيريا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، كما تعرض في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي، ومن بين كل القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا القناة الوطنية الجزائرية السادسة، حيث تنقل قناة الجزائرية السادسة المباراة الودية التي تجمع منتخبي الجزائر ونظيره نيجيريا، ويكون تردد القناة هو:

التردد 11679 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3 القمر الصناعي نايل سات

مباراة الجزائر أمام نيجيريا اليوم

ويذكر أن منتخب الجزائر لعب مباراة يوم الجمعة الماضية أمام منتخب غينيا، واستطاع تحقيق الفوز بهدف دون رد، وذلك في مباراته التحضيرية الأولى، ويسعى لتحقيق الفوز اليوم وذلك لمواصلة الانتصارات وتحقيق نتائج إيجابية ودفع معنوية للاعبين خلال فترة التوقف الدولي لاستعادة الدخول بالمباريات استعدادًا للتصفيات المقبلة، وقد واجه منتخب الجزائر منتخب نيجيريا 21 مرة، حقق خلالها كلا منهما الفوز في 9 مباريات، وانتهت 3 مباريات بنتيجة التعادل، والجدير بالذكر أن منتخب الجزائر حاول جاهدا حتي استطاع تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات لعبها والتي كانت أمام أوغندا وتنزانيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا، والفوز في الوديات أيضًا أمام الكونغو الديمقراطية وإيران وغينيا، ومن المتوقع أن يبدأ جمال بلماضي مباراة أمام نيجيريا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، أحمد توبة.

خط الوسط: آدم زرقان، هشام بوادي، إسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: رشيد غزال، يوسف بلايلي، إسلام سليماني.

ويذكر أن منتخب الجزائر سيخوض مباراته مع نيجيريا بصفوف منقوصة، حيث يغيب عنه نجم خط دفاعه عبد القادر بدران بسبب الإصابة.