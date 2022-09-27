نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة Ontime sports 1 الناقلة لمباراة مصر اليوم ضد منتخب ليبييريا بجودة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من متابعي كرة القدم المصرية عن تردد قناة Ontime sports 1 الناقلة لمباراة مصر اليوم، وذلك لانها تعتبر القناة الوحيدة التي تبث مباراة مصر اليوم، حيث يستعد المنتخب الوطني لمواجهه ليبيريا اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022 وذلك من ضمن الجولات الودية للاستعداد لكاس الامم الافريقية، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد القناة لتتمكنو من متابعة احداث المباراة لحظة بلحظة.

تردد قناة Ontime sports 1 الناقلة لمباراة مصر اليوم

نعرض لكم الآن تردد قناة Ontime sports 1 الناقلة لمباراة مصر اليوم ضد منتخب ليبييريا، حيث تبث قنوات اون تايم سبورت مبارة المنتخب الوطني اليوم بشكل مجاني، ويمكن ضبط اشارة القناة من خلال التردد التالي:

التردد 11681.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معدل التصحيح 6\5.

تعليمات رئيس الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني

رحل ايهاب جلال عن المنتخب الوطني وذلك بعد خسارة المنتخب الوطني امام اثيوبيا وذلك ضمن تصفيات كاس الامم الافريقية، وايضا بعد الخسارة من كوريا الجنوبية في المبارة الودية، ولذلك وصل فيتوريا روي لقايدة المنتخب الوطني، وواجهه المنتخب المصري منتخب النيجر بقيادة فيتوريا وفاز المنتخب المصري بثلاث اهداف وهذا الاداء ارضي جمهور الكرة المصرية، ويسعي فيتوريا روي الي منح الفرص للاعبين الجداد والكوادر الجديدة وقام رئيس الجهاز الفني بااستبعاد كل من مصطفي محمد ومحمد صلاح واحمد فتوح واعفائهم من مبارة مصر.

ولذلك فإن التشكيل المتوقع لمبارة مصر وليبيريا اليوم هو في حراسة المرمي احمد الشناوي، وفي خط الدفاع احمد حجازي، محمد حمدي وكريم فؤاد وعلي جبر ، وامام عاشور وطارق حامد ومحمود حمادة في خط الوسط، وفي الهجوم مجمد ابراهيم،كوكا وتريزيجية، اكد فيتوريا مدير الجاهز الفني لمنتخب مصر انة في هذة المبارة يقوم بتجريب بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة المنتخب ضد النيجر والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة، حيث يسعي فيتوريا لمنح الفرص للمجموعة الجديدة من اللاعبين، اكد فيتوريا مدير الجاهز الفني لمنتخب مصر انة في هذة المبارة يقوم بتجريب بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة المنتخب ضد النيجر والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة.