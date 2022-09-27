نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية اليوم والقناة الناقلة للمباراة مجاناً بجودة ممتازة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازادات عمليات البحث عن موعد مباراة السعودية اليوم، حيث يستعد الجمهور السعودي لمتابعة المنتخب السعودي اليوم وذلك هذة المباراة من ضمن مشاركة 32 منتخب عربي واوربي في جميع الدول، ويسعي المنتخب السعودي للفوز اليوم علي منتخب الولايات المتحدة وذلك لانة المنتخب السعودي يركز علي المواجهات القادمة لمنتخبات قارة امريكا الجنوبية وقارة امريكا الشمالية وذلك لتواجد المكسيك مع الارجنتين في كاس العالم 2022.

موعد مباراة السعودية اليوم

يبحث الكثير من الشعب السعودي متابعي المنتخب السعودي عن موعد مباراة السعودية اليوم المفترض انطلاقها اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وذلك في ملعب نويفا لا كوندومينا في مدينة مورسيا الاسبانية وذلفك ضمن الخطة التي وضعها الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي قبل دخول نهائيات كاس العالم 2022 المقرر اقامتة في دولة قطر.

استعدادت منتخب السعودية

يوجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة من ضمن منافسات كاس العالم مع الارجنتين والمكسيك وبولندا وقررهيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي استدعاء 26 لاعب للالتحاق في المعسكر وللمساندة في المباراة، وهم(محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، فراس البريكان، هارون كمارا ،محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني،محمد العويس، فواز القرني ، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، أحمد بامسعودا ولك لدخول هذة المباراة بقوة بعد التعادل السلبي أمام الإكوادر في المباراة التي انتهت منذ 4 أيام وشهدت تجريب عدد كبير من اللاعبين في محاولة للوصول إلى التشكيل المثالي للأخضر في المونديال 2022.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا اليوم

تبث شاشة اس اس سي مباراة السعودية وامريكا اليوم وتكون هذة القناة علي راس القنوات الناقلة في ظل المواجهات الودية لنهاية كاس العالم 2022، ويمكن ضبط قناة اس اس سي من تردد 12418 علي القمر الصناعي عرب سات واختيار، والاستقطاب افقي وادخال معدل الترميز 27500 ومعدل التصحيح 3\2 ، ويمكن ايضا متابعة مباراة السعودية وامريكا اليوم عبر مواقع البث علي منصة يوتيوب وذلك لمتابعة احداث المباراة لحظة بالحظة.