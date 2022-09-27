تردد قناة ssc الناقلة لمباراة السعودية اليوم ضد أمريكا في واحدة من أهم المباريات الودية

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عمر شويل - جدة يبث تردد قناة ssc الناقلة لمباراة السعودية اليوم، حيث يواصل المنتخب السعودي استعدادته لكأس العالم 2022، حيث يواجه في معسكره بإسبانيا منتخب أمريكا في الودية الثانية والأخيرة خلال التوقف الدولي الحالي، والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء أمس اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت السعودية في مباراته الوادية الثانية للتحضير لكأس العالم.

تردد قناة ssc الناقلة لمباراة السعودية اليوم

وفي سياق الحديث عن تردد قناة ssc الناقلة لمباراة السعودية اليوم، فلم يستطع منتخب السعودية الفوز في أي من مبارياته الودية السابقة، وكانت آخر انتصاراته على أستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، وبعدها خسر من كولومبيا وفنزويلا في يونيو، وتعادل مع الإكوادور في شهر سبتمبر الجاري، وأوقعت قرعة كأس العالم 2022 المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة والتي تصنف من أقوي المجموعات في القرعة، وذلك بتواجد الأرجنتين بقيادة ميسي، وبولندا بقيادة ليفاندوفسكي، والمكسيك صاحبة النتائج المبهرة في المونديال، على الجانب الآخر وقع منتخب أمريكا في مجموعة لا تقل قوة وخطورة عن مجموعة السعودية، وهي المجموعة الثانية بجانب منتخبات إنجلترا وإيران، وويلز، والجدير بالذكر أن لاعبي المنتخب السعودي أجروا حصة تدريبية على ملعب منتجع لافينكا بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رونار.

ضبط تردد القناة الناقلة لمباراة السعودية اليوم

يتصدر تردد القناة الناقلة لمباراة السعودية اليوم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث كل محبي كرة القدم والسعوديين عن تردد القناة الناقلة لمباراة السعودية ضد منتخب أمريكا اليوم والتي من المقرر اقامتها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، فالمباريات الودية التحضيرية لكأس العالم 2022 توجد علي قناة ssc وتردد القناة هو :

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

ويقود هيرفي رونار المنتخب السعودي بالتكشيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، عبد الإله العمري، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: ناصر الدوسري، أحمد شراحيلي، سامي النجعي.

خط الهجوم: فهد المولد، فراس البريكان، هتان باهبري.

وكان المنتخب السعودي قد تعادل سلبياً مع نظيره الإكوادور يوم الجمعة الماضي، ويسعي الأخضر للفوز على منتخب امريكا في المباراة الودية الثانية التحضيرية لكأس العالم 2022 اليوم.