نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Morocco vs Paraguay القنوات الناقلة مباراة المغرب وبارجواي الودية البوم الثلاثاء 27-9-2022 الودية استعداداً لكأس العالم قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة مباراة المغرب وبارجواي الودية حيث يستعد المنتخب المغربي في هذا التوقيت لخوض مواجهة قوية ضمن المنافسات الودية التي يخوضها المنتخب في شهر سبتمبر أثناء التوقف الدولي، حيث تعتبر هذه المباراة لأسود الأطلس هي المواجهة الودية الثانية المقبلة لهم، في إطار التجهيز والاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم في قطر في شهر نوفمبر المقبل، والتي يخوضها المنتخب المغربي ضد مطوع منتخب باراجواي، في المباراة المقرر أن يتم إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، وهي المباراة التي يسعى بها منتخب المغرب لاقتناص الفوز، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة المغرب ضد باراجواي الودية والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة منتخب المغرب ضد باراجواي الودية

وقد تم تحديد موعد انطلاق المباراة القوية التي تنطلق بين منتخب المغرب ونظيره منتخب باراجواي الودية، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل والموافق 27 سبتمبر 2022، على أن يعلن حكم المباراة صافرة بداية أحداث اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقد كان المنتخب المغربي قد افتتح مبارياته الودية التحضيرية في معسكر المنتخب خلال الفترة الاخيرة، عندما تغلب على منتخب لاتيني وهو منتخب تشيلي، وذلك بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات استعدادية لخوض بطولة مونديال العالم في قطر.

القنوات الناقلة مباراة المغرب وبارجواي الودية

وقد كان منتخب باراجواي قد تمكن من تحقيق الانتصار كذلك في وديته الأولى، والتي تم خوضها ضد منتخب الإمارات العربية المتحدة، حيث فاز منتخب باراجواي بهدف نظيف، ومن المقرر أن يتم نقل أحداث المباراة من خلال عدد من القنوات الفضائية الرياضية، وذلك حتى يكون هناك أكثر من نافذة لكافة الجماهير المغربية والعربية لمتابعة هذا اللقاء المميز، ومن أهم القنوات التي تنقل المباراة مساء يوم الثلاثاء ما يلي.

تنقل مباراة المغرب ضد باراجواي من خلال شاشة قناة تمازيغت المغربية – Tamazight HD.

بالإضافة إلى شاشة القناة الأولى الدولية المغربية – AL Aoula Inter HD.

وكذلك تنقل مباشرة من خلال شاشة قناة الرياضية المغربية – Arryadia HD – SD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وباراجواي اليوم

تنقل مباراة المرغب اليوم على قنوات المغربية الرياضية ” المغربية 1 – المغربية 3 – المغربية 8″

القمر الصناعي نايل سات – التردد 12207 – معدل الترميز: 27500 – معامل تصحيح الخطأ: 4/3 – الجودة: SD. تردد اخر القمر الصناعي نايل سات. التردد 11476 – الاستقطاب عمودي – معدل الترميز: 27500 ومن القمر الصناعي عرب سات – التردد: 12683 – معدل الترميز: 27500 – معامل تصحيح الخطأ: 3/4 – الجودة: HD. القمر الصناعي هوت بيرد . – التردد: 10873 – الاستقطاب: عمودي – معدل الترميز: 27500 – معامل تصحيح الخطأ: 3/4 – الجودة: HD

معلق مباراة المغرب وبارجواي