نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Tunisia vs Brazil القنوات الناقلة مباراة تونس والبرازيل الودية استعداداً لخوض بطولة كأس العالم في قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة مباراة تونس والبرازيل الودية Tunisia vs Brazil حيث يترقب الكثير من عشاق الساحرة المستديرة وبشكل خاص محبي كرة القدم في تونس المباراة القوية التي يخوضها منتخب تونس ضد نظيره منتخب البرازيل، في مواجهة قوية من العيار الثقيل يخوضها منتخب تونس في إطار معسكر منتخب تونس ضمن استعداداته لخوض بطولة كأس العالم في قطر 2022 والتي تأهل اليها المنتخب التونسي بعد تفوق كبير في المنافسات الافريقية، ومن خلال هذه السطور نستعرض موعد مباراة تونس والبرازيل الودية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة تونس الودية ضد منتخب البرازيل 2022

يستكمل منتخب تونس استعداداته في هذا التوقيت من خلال خوض مباراة قوية ضد نظيره منتخب البرازيل، ضمن المعسكر الذي يقيمه منتخب تونس في فترة التوقف الدولي، وهي المباراة القوية التي تم تحديدها بناء على الرؤية التي طرحها المدير الفني للمنتخب التونسي، جلال القادري، والذي كانت وجهة نظره تتمثل في الاحتكاك بكبار المنتخبات في المدارس الكروية المختلفة، وذلك تمهيدا لخوض منافسات بطولة كأس العالم في قطر 2022 المقرر لها الانطلاق في شهر نوفمبر المقبل، من المقرر أن يتم انطلقت هذه المواجهة القوية بين تونس والبرازيل يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر سبتمبر، والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت تونس، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة مباراة تونس والبرازيل الودية

ومن المقرر أن تقام مباراة تونس ضد البرازيل الودية من خلال ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس والتي تقام مساء يوم الثلاثاء، حيث تعتبر مواجهة تونس والبرازيل هي آخر مباريات المنتخب الودية التي تقام خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك بعدما حرص منتخب تونس على خوض أكثر من مباراة ودية خلال معسكر الفريق في باريس، وفي هذا الإطار يهدف كل فريق من الطرفين التحضير إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، ومن المقرر أن يتم نقل أحداث هذه المباراة القوية من خلال شاشة قناة بي إن سبورت الفضائية القطرية، والتي تعتبر هي الناقل حصريا لهذه المباراة الودية، والتي تعرض من خلال شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium، وكذلك شاشة قناة بي إن سبورت المفتوحة عبر الترد التالي:

نايل سات التردد: 11013

معدّل استقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3 سهيل سات التردد: 11547

معدّل استقطاب: عامودي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

كما أعلنت شبكة قنوات الكأس القطرية، أنها سوف تنقل المباراة الودية بين المنتخبين التونسي والبرازيلي بمملحب حديقة الأمراء بباريس. عبر القناة الخامسة (قناة الكأس five )

تردد قناة الكأس five المفتوحة

القمر التردد FEC تردد قناة الكأس 5 المفتوحة الجديد على نايل سات 11919 (h)افقي

12149 (h) افقي 3\4

6\5 تردد قناة الكأس 5 المفتوحة على العرب سات 12245 (v) عمودي 5/6 بدر 6 12418 (h) افقي 6\5

أسماء القنوات الناقلة ودية تونس والبرازيل

Nova Sport 1 CZECH

beIN Sports HD 1 English

SuperSport HD 1 alb

Arena Sport 2 HD Croatia

beIN Sports 1 HD Premium

Sport TV6 Portugal

Arena Sport 3 HD Premium Serbia

حكم مباراة تونس الودية اليوم أمام البرازيل