نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Algeria vs Nigeria” القنوات الناقلة مباراة الجزائر ضد نيجيريا الودية بتعليق “محمد جمال” اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة مباراة الجزائر ضد نيجيريا الودية حيث يستعد منتخب الجزائر في هذا التوقيت لخوض مواجهة قوية تجمع بين وبين نظيره منتخب نيجيريا، وهي المباراة الودية الثانية التي يخوضها المنتخب في معسكر المنتخب الجزائري الذي يقام في فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يخوض منتخب الجزائر مباراة ودية مرتقبة أمام نيجيريا، والتي تقام ضمن استعداداتهما لاستئناف المواجهات الرسمية خلال الفترة المقبلة والتي تتمثل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا الودية والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الجزائر الودية ضد نيجيريا

مباراة الجزائر ضد نيجيريا الودية وقد كان منتخب الجزائر بقيادة المدرب الفني الوطني جمال بلماضي، قد تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الودية التي تم خوضها ضد نظيره الغيني خلال الأيام الأخيرة وذلك بهدف دون رد، في المباراة القوية التي أقيمت من خلال ملعب وهران الأولمبي مساء يوم الجمعة، فيما يدخل منتخب الجزائر هذه المباراة سعيا الى اقتناص الفوز الثاني على التوالي لكي يستعد بشكل جيد لخوض المنافسات الرسمية في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية النسخة المقبلة، وقد تم تحديد موعد انطلاق مباراة الجزائر ضد نيجيريا، والتي تقام مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر سبتمبر، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة مباراة الجزائر ضد نيجيريا الودية

ومن المقرر أن تتولى القناة الجزائرية المفتوحة بث تردد قناة الجزائرية السادسة TV6 Algérie على نايل سات، القناة الخاصة بنقل مباراة الجزائر ضد نيجيريا على الهواء مباشرة في الموعد المخصص لها، وذلك لكونها هي القناة الفضائية التي تحصل على جميع حقوق نقل كافة مباريات المنتخب الجزائر الودية ضمن معسكر الفريق في هذا التوقيت، ويسعى المدرب الوطني جمال بلماضي من خلال هذا الاحتكاك القوي مع المنتخب الإفريقي منتخب نيجيريا، لكي يتم الاطمئنان على جاهزية كافة العناصر التي تم اختيارها ضمن قائمة منتخب الجزائر في معسكر المنتخب في هذا التوقيت، وذلك قبل أن يتم العودة الى المنافسات الدولية الرسمية مرة أخرى.

معلق مباراة الجزائر ونيجيريا

TV 6 Algerie HD بلال بيناري ومحمد جمال

تردد قناة TV 6 Algerie HD”